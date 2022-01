Großbritannien schlägt USA: Deutsche Tennis-Herren verpassen Halbfinale im ATP Cup

Schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kanada steht fest, dass die deutschen Tennis-Herren beim ATP Cup in Sydney das Halbfinale verpasst haben. Weil Großbritannien um Jamie Murray gegen die USA um John Isner am Donnerstag mit 2:1 gewann, haben Alexander Zverev und Co. unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Kanada keine Chance mehr, die Gruppe C als Erster abzuschließen. Die Begegnung gegen Kanada begann am späten Nachmittag (Ortszeit).

