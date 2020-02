Große Bühne für Boxer Dominic Bösel

Magdeburg. Für seine erste WM-Titelverteidigung bekommt Profiboxer Dominic Bösel gleich die ganz große TV-Bühne. Sein Kampf im Halbschwergewicht gegen den Australier Zac Dunn in der Magdeburger Getec-Arena am 28. März wird ab 23.30 Uhr live in der ARD übertragen. „Mit der Übertragung im Ersten sieht mich jetzt ein noch größeres Box-Publikum. Das ist für mich eine große Ehre, aber auch eine große Last. Ich kann das deutsche Boxen wieder nach vorn bringen. Ich werde bei meinem Heimspiel am 28. März Vollgas geben“, sagte Bösel am Dienstag. Nach mehr als fünf Jahren Pause steigt die ARD wieder in die Live-Berichterstattung im Profiboxen ein. „Damit sind wir quasi in die Champions League aufgestiegen. Es ist der Beweis unserer seriösen Arbeit und eine Riesenchance für den Boxsport in Deutschland“, erklärte Bösel-Promoter Ulf Steinforth.