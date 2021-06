Große Enttäuschung für Jadon Sancho: BVB-Star fehlt zum EM-Start im England-Kader

England startet ohne die beiden BVB-Profis Jadon Sancho und Jude Bellingham in die Europameisterschaft. Sancho steht beim Auftaktspiel der Engländer am Sonntag im Wembley-Stadion gegen Kroatien (15 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) überraschend nicht mal im 23-köpfigen Kader der Three Lions. Ob der 21-Jährige verletzt ist, blieb zunächst unklar. Der 17-jährige Bellingham sitzt dagegen auf der Bank.

