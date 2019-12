Große Freude bei kleinen Kickern: Mini-Soccerfeld in Ostrau übergeben

Ostrau. Pünktlich zum Nikolaus durften die Grundschüler aus Ostrau ihr neues Mini-Soccerfeld in Beschlag nehmen. Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) schlüpfte gleich in die Rolle des Nikolaus, denn er brachte gleich noch einen Fußball mit, nur um nach der offiziellen Übergabe direkt die erste Runde mit zu kicken.

Anlage erstrahlt im DFB-Grün

Anfang Oktober begannen die Arbeiten an dem 15 mal zehn Meter großen Feld. Ursprünglich sollte ein kleines Soccerfeld mit Hartplatz und weißen Banden neben dem Beachvolleyballplatz an der Grundschule in Ostrau entstehen. Doch auf Wunsch der Gemeinderäte dürfen sich die Schüler jetzt über ein größeres Areal freuen. Und statt der weißen Banden strahlt das Mini-Soccerfeld mit Banden im DFB-Grün.

„Belegungsplan“ ausgetüftelt

Doch nicht nur in den großen Pausen darf gekickt werden. Auch im Rahmen des Ganztagsangebotes wird das Mini-Soccerfeld genutzt. „Wir haben seit diesem Schuljahr zwei Trainingseinheiten im Fußball in unserem GTA-Angebot. Noch sind wir zwar in der Turnhalle, aber sobald es wärmer wird, kann das neue Soccerfeld dafür genutzt werden“, so Angela Jurczyk weiter.

Stephanie Helm