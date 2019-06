Große Herausforderung für Alpinist Olaf Rieck: Vom Pik Energie zum Hidden Peak

Leipzig. Vielleicht sind bei dieser Tour ja doch aller guten Dinge drei. Denn der Blick zurück ist für den Leipziger Alpinisten Olaf Rieck (54) gerade bei diesem Berg geprägt von Enttäuschungen. Dabei ist der Hidden Peak, 8080 Meter hoher Hauptgipfel der in Pakistan liegenden Gasherbrum-Gruppe (Karakorum), quasi ein alter Bekannter von ihm.

Aber zur Freundschaft hat es (noch) nicht gereicht. Schon 2002 und 2012 hatte Rieck es nahezu geschafft, bevor er wegen schlechten Wetters die Besteigung abbrechen musste. „Vor allem 2012 war es sehr bitter, wir mussten ungefähr auf 7000 Metern aufgeben“, erzählt er. „Das Wetter ließ uns keine Chance.“ Doch frei nach dem Motto, dass in jeder Niederlage auch die Kraft für einen Neuanfang steckt, will der professionelle Bergsteiger sich weniger mit Rückblicken beschäftigen und nimmt sich deshalb seinen liebsten Feind erneut vor.

Am Sonnabend startet Rieck mit zwei Bergsteigerkollegen und einer achtköpfigen Trekking-Gruppe von Leipzig aus via Istanbul wieder nach Pakistan. Das Ziel: Mitte Juli soll der Hidden Peak nun endlich bezwungen werden. Für den populären Leipziger Bergsteiger würde sich mit seinem dritten Achttausender eine 30-jährige alpine Sportkarriere vollenden. Im Sommer 1989 stand er als Student der Veterinärmedizin zum ersten Mal auf einem Gipfel – mit einem halboffiziellen Visum hatte er es in DDR-Zeiten bis nach Tadschikistan geschafft.

„Wunde“ Hidden Peak soll geschlossen werden

Der Pik Energie (5113 Meter) steht seit 1989 als Berg 1 in Riecks Kletter-Biografie. Seitdem gab es mit den Achttausendern Gasherbrum II (8034 m) und Cho Oyu (8188 m) im Karakorum und im zentralen Himalaya sowie drei Erstbesteigungen im Himalaya große alpine Höhepunkte. Aber die „Wunde“ Hidden Peak hat ihn wieder daran erinnert, dass er noch eine Mission zu erfüllen habe.

Es sind vor allem seine Erfahrungen, die ihn an das Gelingen der Expedition fest glauben lassen. „Jetzt kenne ich mich aus“, sagt er. Deshalb wisse er auch genau, wie man auf das wechselhafte Wetter im Karakorum reagieren müsse. „Wir werden jede noch so kleine Schönwetter-Lage ausnutzen.“ Mit seinem zweiköpfigen Team will er sich auch gar nicht lange im Basislager am Hidden Peak aufhalten. Zur Höhen-Anpassung dient der auf dem Weg liegende Laila Peak (6096 Meter). Er gilt als einer der schönsten Berge der Erde. Die Trekking-Gruppe will Rieck mit nach oben führen, für ihn und seine zwei Extrem-Bergsteiger im Team ist es aber eher ein Aufwärmprogramm. Mit Jacob Andreas und Sven Kortmann (beide Jahrgang 1990) setzt Rieck auf zwei Alpinisten aus Berlin und Witten, „die locker meine Söhne sein könnten“. Mit beiden hat er schon erfolgreich Touren bestritten, wie 2017 bei der Besteigung des Shivling (6543 Meter) im indischen Teil des Himalayas. „Sie haben sich sehr gut entwickelt und viel von mir gelernt“, lobt Rieck seine Jungspunde. „Ich bin der Kopf und sie sind die Muskeln.“ Man kenne sich bestens. „Es ist für mich ein Privileg, dass sie mitkommen.“

Aufwendigste Expedition seiner Karriere

Unterstützt von seinem treuen Partner, dem Leipziger Bergsportausrüster Tapir und von Uniservice Leipzig, einer Prüffirma für Schweißnähte, ist Rieck übrigens auch nicht bange vor dem Dauer-Krisenland Pakistan. „Wir haben keine Angst vor Fanatikern. Pakistan ist in der Lage, seine lebensnotwendigen Adern zu schützen“, sagt er. „Und dazu gehören die Zufahrtsstraßen in die Hochgebirge.“

Szenen wie im Mai am Mount Everest – wo die zahlungswillige und mit Sauerstoff-Vorräten aufgerüstete Bergkundschaft Schlange stand – muss Rieck am Hidden Peak nicht befürchten. „Es gibt dort keinerlei kommerzielle Angebote“, macht er klar. „Das ist alpinistisch anspruchsvollstes Terrain in einem der spektakulärsten Länder der Erde.“ Hochleistungssport mit Seilen und Eispickel. Für Rieck wird es die aufwendigste Expedition seiner Karriere. Ausgang – wie immer beim Bergsteigen – offen. „Es wird ein großes Abenteuer“, sagt der Lindenauer – der viel von der Zahl 3 und ihrer Magie hält …

