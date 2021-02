„Große Nummern im kleinen Fußball“: Heiko Pahl stellt seine Top-Elf auf

Heiko Pahl war in seiner Fußballkarriere Spieler, Spielertrainer und Trainer. Der 66-Jährige hat in seiner Amateur-Laufbahn also jede Menge Akteure auf dem Platz gesehen. In der SPORTBUZZER-Serie „Große Nummern im kleinen Fußball“ stellt Pahl, der zurzeit als Spartenleiter beim TSV Mariensee-Wulfelade agiert, seine Top-Elf auf.