Große Nummern im kleinen Fußball: Auf diese Anfrage hat Burgdorfs Dirk Bierkamp "schon gewartet“

Fußballer kommen und gehen – in dieser Hinsicht sind Profi- und Amateurklubs auf Augenhöhe. Doch einige Akteure hinterlassen Eindruck – sei es durch Qualität auf dem Platz oder ihre Charaktereigenschaften. In der SPORTBUZZER-Serie „Große Nummern im kleinen Fußball“ erzählen bekannte Trainer und Spieler von diesen Kickern und nominieren ihre Topelf. Heute an der Reihe Dirk Bierkamp von der TSV Burgdorf.