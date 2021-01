„Große Nummern im kleinen Fußball“: Eilveses Aufstiegstrainer Jürgens stellt seine Top-Elf auf

Welcher Torwart war der beste, welcher Stürmer hatte einen genialen Torriecher? Dieses Mal ist Thassilo Jürgens mit seiner Top-Elf an der Reihe. Der 39-Jährige ist Trainer des Landesligisten STK Eilvese, bei dem er auch den größten Teil seiner aktiven Karriere als defensiver Mittelfeldspieler am Ball war. Ausgebildet wurde Jürgens in der Jugend von Wacker Neustadt, wo er auch seine ersten beiden Jahre im Männerbereich spielte. Seit November 2015 steht er als Coach in Eilvese an der Seitenlinie und schaffte mit dem STK in der Saison 2018/2019 den Aufstieg in die Landesliga.

Anzeige