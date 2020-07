"Große Nummern im kleinen Fußball": Das ist die Top-Elf von Stefan Mertesacker

Fußballer kommen und gehen – in dieser Hinsicht sind Profivereine und Amateurklubs auf Augenhöhe. Doch einige Akteure hinterlassen Eindruck – sei es durch ihre Qualität auf dem Platz oder ihre Charaktereigenschaften. In der neuen Serie „Große Nummern im kleinen Fußball“ berichten Trainer und Spieler von eben solchen Kickern aus der Region und nennen ihre ganz persönliche Top-Elf. Dieses Mal ist Stefan Mertesacker, Vater vom ehemaligen Nationalspieler Per und Institution beim TSV Pattensen, an der Reihe.

Jörg Sievers (Tor): "Ich durfte im Herbst 1994 ja für eine Woche die 96-Profis trainieren. Jörg war nicht nur ein klasse Torwart, sondern auch sehr loyal zu seinem Aushilfscoach."

Marlon Tabel (Abwehr): "Sehr talentierter Außenverteidiger aus meiner jetzigen U15 beim TSV Pattensen. Ehrgeizig und wissbegierig – manchmal aber noch mit Flausen im Kopf."

Per Mertesacker (Abwehr): "Weltmeister und 104 Länderspiele. Ich sah kürzlich eine Elf der deutschen Spieler mit den meisten WM-Einsätzen – da stand mein Sohn in der Innenverteidigung neben Franz Beckenbauer."

Timo Mertesacker (Abwehr): "Pers jüngerer Bruder hatte eine große fußballerische Veranlagung, leider körperlich im Wachstum durch Verletzungen ausgebremst."

Jonah Ebers (Abwehr): "In sieben Jahren in Pattensen bei dreimal Training pro Woche hat Jonah maximal achtmal gefehlt. Ein Musterschüler mit tollem Charakter."