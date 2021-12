Große Willensleistung: VC Olympia Dresden feiert knappen Sieg

Dresden. Mit einer großen Willensleistung haben die Volleyball-Talente des VC Olympia Dresden ihren fünften Saisonsieg in der 2. Bundesliga aus dem Feuer gerissen. Das Team von Trainer Andreas Renneberg setzte sich bei einem Fünf-Satz-Krimi Sonntag-Nachmittag in heimischer Halle gegen den TV Planegg-Krailling knapp mit 3:2 (25:22, 19:25, 26:24, 15:25, 15:11) durch und sicherte sich damit zwei Punkte.

"Klaren Kopf behalten"

Als MVP wurde Libera Lotte Goertz ausgezeichnet. Insgesamt bot die Ausbildungsmannschaft eine wahre Achterbahnfahrt. „Es war ein Auf und Ab und am Ende ein krasser Arbeitssieg“, atmete Renneberg nach einer nervenaufreibenden Partie hörbar durch. Nach gewonnenem ersten Satz ging Abschnitt Nummer zwei verloren. Den dritten Durchgang gewannen die Dresdner Talente denkbar knapp, den vierten gaben sie umso deutlicher wieder ab. Es sei insgesamt keine Glanzleistung gewesen, bilanzierte Renneberg. Er habe sehr viel gewechselt und vor dem fünften Durchgang auch noch einmal eine Umstellung vorgenommen.

„Das erste Tempo hat nicht so gut geklappt wie sonst, auch viele andere Kleinigkeiten können wir eigentlich schon deutlich besser. Am Ende aber haben die Mädels einen klaren Kopf behalten. Die Mentalität, die Willenskraft gaben zum Schluss den Ausschlag“, so das Fazit des Trainers.