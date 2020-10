Großenheidorns Salzwedel nach abgesagtem Handball-Derby: "Nicht mit Verboten überbieten"

Eigentlich wäre am Samstag um 19.30 Uhr in der Wunstorfer Aue-Halle das Derby zwischen dem MTV Großenheidorn und dem HV Barsinghausen angepfiffen worden. Vertreter der beiden Oberligisten waren sich lange einig: „Wir wollen spielen.“

Am Dienstagabend bat HVB-Sportwart Julian Frädermann schließlich doch um eine Verlegung. Am Ende war das egal, denn am Mittwochmorgen schuf das Präsidium des Handballverbandes Niedersachsen mit der Aussetzung des Spielbetriebes bis zum Jahresende Fakten. Durch die Politik wurde diese Entscheidung wenige Stunden später praktisch bestätigt.