Großer Preis von Leipzig: Seriensieger Ahlmann nur Außenseiter, Hoffnungen ruhen auf Ehning

Leipzig. Eine enttäuschende Nachricht für alle Fans des Springreitens: Der vierfache Olympiasieger Ludgar Beerbaum wird bei der Partner Pferd vom 16. bis zum 19 Januar nicht selber im Sattel sitzen. „Im Trakt von Beerbaum ist vermutlich die Influenza ausgebrochen. Er hat mir gesagt, dass er sehr gerne teilgenommen hätte, aber ohne Pferde ist das nicht möglich“, so Turnierchef Volker Wulff. Beerbaum wolle aber am Wochenende trotzdem nach Leipzig kommen, um auf der Messe das Turnier zu verfolgen.

Seriensieger dabei

Auch ohne Beerbaum ist das Feld aber erstklassig besetzt. 22 Stars der Top 30 Rangliste im Weltcup werden vor Ort sein. Allen voran die drei Führenden Steve Guerdat aus der Schweiz, Peter Devos aus Belgien und Emanuele Gaudiano aus Italien. Die deutschen Hoffnungen beim Großen Preis von Leipzig ruhen auf Marcus Ehning, aktuell Fünfter im Ranking und mit 46 Punkten so gut wie sicher für das Finale in Göteborg qualifiziert. Dagegen müssen Reiter wie Christian Kukuk (13. mit 32 Punkten), Daniel Deusser (14. / 30 P.) oder Philipp Weishaupt (17. /28 P.) unbedingt noch Punkte sammeln, um beim Jahreshöhepunkt der Hallenserie dabei zu sein.

Dringend auf Zähler angewiesen ist auch Christian Ahlmann, der im Weltcup in der laufenden Saison noch nicht recht überzeugen konnte. Sein Vorteil: In der Messestadt kennt er sich bestens aus. Bereits sieben Mal stand er hier auf dem Treppchen ganz oben, zuletzt im vergangenen Jahr . 2018 feierte er hier den berührenden Abschied von seinem Weltklasse-Pferd Taloubet Z . Anno 2020 kann er sich wohl nur Außenseiterhoffnungen machen.

DURCHKLICKEN: Christian Ahlmann in Leipzig

Die Fakten: Das 1998 erstmals durchgeführte Turnier hat seit 2002 im Springen Weltcup-Status. Im Springreiten ist Leipzig in dieser Saison die elfte Station von insgesamt 14, das Finale steigt im April in Göteborg. Zahlreiche Topstars kommen, die deutsche Elite fast komplett. Im Rahmenprogramm wächst die Ausstellung von Jahr zu Jahr. 270 Aussteller aus zwölf Ländern sind diesmal vor Ort, im 600 Quadratmetern großen Aktionsring sorgen 130 Veranstaltungen für Unterhaltung und Information. Die Veranstalter rechnen erneut mit über 70.000 Besuchern an den vier Messe- und Turniertagen.