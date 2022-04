Großer Umbruch bei den Lausitzer Füchsen bleibt aus

Dresden. Die ersten richtungsweisenden Entscheidungen für die Mannschaft der Lausitzer Füchse in der kommenden Spielzeit in der DEL2 sind getroffen. Dabei zeichnet sich ab, dass es diesmal keinen größeren Umbruch geben wird. So bleibt das komplette Trainerteam erhalten. Das Sagen hinter der Bande hat weiterhin Petteri Väkiparta, der aktuell die Übungsleiter der deutschen Eishockeynationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Eishockey-Weltmeisterschaft unterstützt. Der Finne hatte Anfang Januar 2022 Chris Straube als Headcoach abgelöst, die Meisterrunde zwar nicht mehr erreicht, jedoch in der ersten Playdown-Runde gegen Bad Tölz den Klassenerhalt ziemlich souverän geschafft. Ihm assistieren wird nach wie vor Weißwassers Urgestein André Mücke. Und auch Torwarttrainer Sakari Lindfors bleibt an Bord.

