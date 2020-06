Großer Umbruch bei Hannover 96: Reserve verabschiedet elf Spieler, neun Neue aus der U19

Die Regionalliga-Saison ist offiziell abgebrochen , das steht seit Donnerstagabend fest. Nun können auch die Planungen für die kommende Saison endgültig starten. Die Reserve von Hannover 96 wird mit einem ganz neuen Gesicht in die nächste Spielzeit gehen. Der Regionalligist lässt elf Verträge auslaufen, das gab der Verein am Freitagabend auf seiner Homepage bekannt.

Neun Neue aus der U19

Um die vielen Abgänge auszugleichen, rücken ganze neun Spieler aus der eigenen U19 in die 96-Reserve auf. Thomas Kuballa, Rene Rüther, Marlon Morgenstern, Moritz Dittmann, Stuart Ritchie, Tim Walbrecht, Frederik Truemner, Bjarne Seturski und Eun-sa Jeong werden in der kommenden Saison in der Regionalliga spielen.

"Es ist normal, den Spielern, die aus der U19 kommen, die Möglichkeit zu geben, sich zwei Jahre im Seniorenbereich zu beweisen. Auf der einen Seite haben sie bei oder über uns die Möglichkeit im Profibereich zu landen oder sie erlangen die Erkenntnis, sich auf etwas anderes als Fußball zu konzentrieren", begründet NLZ-Leiter Michael Tarnat den Umbruch in der U23.