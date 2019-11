„Großer Verlust“ - Aues Abwehrspieler Kalig muss operiert werden

Aue (dpa) – Fabian Kalig, Abwehrspieler von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue, muss sich einer Operation am linken Knie unterziehen. Das teilte Trainer Dirk Schuster am Mittwoch mit. „Der Eingriff wird in den nächsten Tagen erfolgen. Dabei soll auch die weitere Vorgehensweise und die Ausfallzeit festgelegt werden“, sagte Schuster. Der Trainer sprach von einem „großen Verlust“ für die Mannschaft: „Fabian ist ein Mentalitätsspieler, der immer seine Leistung abruft. Bei ihm weiß man immer, was man bekommt.“