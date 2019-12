Großes Gedränge beim 10. Weihnachtsmarkt der BSG Chemie Leipzig

In Turnhalle und VIP-Zelt tummelten sich derweil die Massen und bewunderten die zahllosen kreativen Schöpfungen der verschiedenen Fangruppierungen, die man käuflich erwerben konnte. Da gab es das „Chemische Hackebeil“ mit Pizzaschneider, ein T-Shirt mit einem 50 Jahre alten Motiv, das zuvor nie gedruckt wurde, weil die Siebe für den Siebdruck erst wiederaufgetaucht waren sowie kunstvoll bemalte Bretter aus dem alten Holz der Tribüne. Die Regionalligamannschaft war zur Autogrammstunde da, die Kabine konnte besichtigt werden und am späten Abend bot Kabarettist Meigl Hoffmann Teile seines Programmes auf der Bühne dar. Auch Schriftsteller Clemens Meyer und Maler Gert Neumann hatten sich in den Trubel gemischt und genossen mit Freunden ein paar Biere.

Derweil standen sich die Fans die Füße an den Ständen platt. Es gab einen wahren Run auf den neuesten Clou: der „Jubiläumshonig“, den es anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Alfred-Kunze-Sportpark gab, stammt tatsächlich von Bienen aus dem AKS! Zudem konnten Insektenhotels gebastelt und Fanartikel geordert werden. „Viele Stände spenden das Geld an den Verein, so dass es am Ende doppelten Nutzen bringt“, freut sich Schmeißer. Medienchef René Jacobi fand Worte der Superlative für das letzte große Ereignis des Jahres bei Chemie: „Man kann mit Stolz und großer Dankbarkeit all den Ehrenamtlichen gegenüber, die dieses Fest ins Leutzscher Holz gezaubert haben, behaupten, dass es der schönste chemische Weihnachtsmarkt aller Zeiten war“.