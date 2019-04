Großes Leipziger Aufgebot für Hoppegarten

Leipzig. Mit acht Pferden geht Trainer Marco Angermann auf Ostereiersuche zu den Renntagen am Ostersonntag in Hoppegarten und 24 Stunden später nach Hannover. Sechs Vollblüter verlassen im Transporter das Scheibenholz in Richtung Berlin. Gute Chancen sollten die bereits vor zwei Wochen in Hoppegarten gelaufenen Mister Bean und Nomia besitzen. Die Stute tritt diesmal eine Klasse höher und dadurch mit niedrigerem Gewicht sowie auf kürzerer Distanz an. „Nomia hatte neulich einen etwas unglücklichen Rennverlauf,“ bemerkt Marco Angermann. Sportlich heben sich von den acht Rennen auf der 151. Jahre alten Parkbahn zwei Listenprüfungen mit jeweils 25 000 Euro ab. Bei der tags darauf in Hannover anstehenden Saisonpremiere ist Marco Angermann mit zwei im Winter in England auf einer Auktion von Tattersalls ersteigerten jungen Pferden vertreten. Da darf man auf die Deutschland-Premiere von Secret Ace und All Reef gespannt sein.