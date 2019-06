Großes Spektakel auf der Rennbahn: Erstmals Gruppe-Rennen in Seidnitz

Dresden. An diesem Sonntag wartet auf die Dresdner Galoppsport-Fans ein ganz besonderer Höhepunkt. Erstmals wird auf der Rennbahn in Seidnitz mit dem Großen Preis der Landeshauptstadt ein Gruppe-III-Rennen ausgetragen. Zur Erklärung: Das Rennsystem ist beim Galoppsport ähnlich wie im Fußball aufgebaut – von der Kreisliga bis hinauf zur Champions League. Wie Rennvereins-Geschäftsführer Uwe Tschirch erläutert, sei ein Gruppe-III-Rennen wie ein Champions-League-Viertelfinale.

Das heißt, die Pferde, die in einem solchen Rennen starten, müssen zuvor eine bestimmte Klasse nachgewiesen haben. Die höchste Kategorie ist übrigens dann ein Gruppe-I-Rennen. Für das Highlight am Sonntag haben die Besitzer und Trainer aus Deutschland und sogar aus Frankreich entsprechend starke Starter genannt. Acht dreijährige und ältere Pferde werden um insgesamt 55.000 Euro Preisgeld laufen. Es ist damit das höchstdotierte Rennen in Dresden überhaupt. „Zusätzlich zu dem bislang üblichen Preisgeld hat die Stadt mit uns diesmal einen zusätzlichen Sponsorvertrag abgeschlossen, um uns einen Teil der Last zu nehmen“, betont Rennvereinspräsident Michael Becker, der hofft, dass man am Ende des Tages bei einer schwarzen Null rauskommt.