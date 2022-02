Großes Tennis in Dresden: Drei deutsche Ranglisten-Turniere binnen einer Woche

Dresden. Als das am Jahresende 2021 in der Pappritzer Halle geplante deutsche Tennis-Ranglistenturnier um den Silvestercup wegen der in Sachsen harten Corona-Bestimmungen nicht durchgeführt werden konnte, kam Turnierdirektor Jeremy Puth mit den Verantwortlichen vom Sportpark Dresden auf eine Idee: „Wenn es Corona im Februar zulässt, wird erstmals in Dresden eine Serie mit drei großen Tennis-Turnieren stattfinden, denn zwei stehen ohnehin in diesem Monat schon im Turnierkalender. Die sollen dann hintereinander während der Schulferien stattfinden“, sagte damals der umtriebige Radebeuler. Anzeige

Diese im deutschen Tennis einmalige Veranstaltungsserie geht nun in den nächsten Tagen in der in der Nähe des Fernsehturms gelegenen Vier-Feld-Halle in Pappritz über die Bühne. Als erstes vom Sonnabend bis Montag die 3. Elbflorenz Open, danach sofort anschließend vom kommenden Dienstag bis Donnerstag der 2. Dresdner Silvester-Cup und dann zum Abschluss vom 25. bis 27. Februar die 2. Pappritz Open. Bei diesen Turnieren werden insgesamt 4000 Euro Preisgeld ausgeschüttet, die neben den zu gewinnenden Punkten für die deutschen Ranglisten der Damen starke Teilnehmerfelder garantieren.

Für die am Sonnabend 16 Uhr mit dem Erstrundenspielen im Herren-Einzel beginnenden 3. Elbflorenz Open haben 24 Herren und 13 Damen aus fast allen Landesverbänden gemeldet, die überwiegend in den deutschen Ranglisten geführt werden. Die Nummern eins der Setzlisten sind der 19-jährige Noah Schlagenhauf (TC Markwesen Reutlingen) und die 20-jährige Lorena Schädel (TC Oberstenfeld/Baden-Württemberg).



"Sehr zufrieden"

Die Dresdner Streitmacht steht bei so starker Besetzung natürlich vor einer schweren Aufgabe, ist aber nicht chancenlos. Allen voran Fynn Sieckmann (Blau-Weiß Blasewitz). Der 21-jährige wurde im letzten Sommer in Chemnitz zum ersten Mal sächsischer Tennis-Landesmeister im Freien und ist bei den Elbflorenz Open die Nummer zwei der Setzliste. Bei den Damen trägt mit der erst 13-jährigen Lavinia-Maria Nitzsche (Blau-Weiß Blasewitz), die in der deutschen Junioren-Rangliste der Altersklasse U 14 den dritten Platz einnimmt, die jüngste Teilnehmerin der 3. Elbflorenz Open die größten Dresdner Hoffnungen.