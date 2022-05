Größter Nachwuchs-Erfolg der Vereinsgeschichte: Piranhas bejubeln Silber beim Nordost-Cup

Leipzig. Für den Handball-Nachwuchs stehen die entscheidenden Wochen der Saison an – und Leipziger Teams mischen in fast allen Jahrgängen national kräftig mit. Für die C-Jugend war der nordostdeutsche Meister-Cup der absolute Höhepunkt – hier holten die Jungen des SC DHfK und die Mädchen des SC Markranstädt jeweils die Silbermedaille. Die DHfK-Talente standen dicht vor dem Titel, sie verloren in Magdeburg das Finale gegen die Füchse Berlin 11:12.

