Grüne Weihnacht: Lok Engelsdorf und Roter Stern treiben Kunstrasenplätze voran

Leipzig. „Der Weihnachtsmann kommt in Engelsdorf vier Tage eher“, frohlockten die Fußballer von Lok Engelsdorf in einer Pressemeldung dieser Woche. Grund ist der Fördermittelbescheid für das Vorhaben, einen Großfeld-Kunstrasen zu bauen. Die Bescheidübergabe ging am Freitag auf dem Sportplatz an der Hans-Weigel-Straße im Beisein vieler Mitglieder über die Bühne.