Grün-Weiße News auf Knopfdruck: Chemie Leipzigs App geht an den Start

„Alle 64 Minuten verliebt sich jemand in Chemie“, „Ich Chemie-appe jetzt“ und ähnliche Sprüche sind ab sofort auf den Social Media-Kanälen der BSG Chemie zu sehen und zu hören. Andy Müller-Papra, Frank Kühne und viele andere Protagonisten überbringen die Botschaft an die Fans: Ab sofort gibt es die „Chemie-App“ für alle Interessenten kostenfrei zum Herunterladen auf das Smartphone. Damit reihen sich die Leutzscher ein in die Riege der App-nutzenden Fußballvereine.