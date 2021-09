Grund zum Feiern: Dresden Monarchs weihen ihr neues Vereinsheim ein

Dresden. Bei den Dresden Monarchs wurde am Mittwochabend schon gefeiert, obwohl die Meisterschaft in der German Football League erst in ihre heiße Phase geht, die Play-offs erst an diesem Wochenende beginnen. Anzeige

Monarchs können nun weiter wachsen

Der Grund für den Großen Bahnhof auf dem Trainingsgelände an der Bärnsdorfer Straße war ein ganz anderer: Das neue Funktionsgebäude wurde offiziell seiner Bestimmung übergeben. 1,3 Millionen Euro hat es gekostet, etwas mehr als geplant, denn eigentlich war nur rund eine Million Euro veranschlagt worden. Notwendige Umplanungen während der Bauphase und steigende Ausgaben für sich verteuerndes Baumaterial haben dazu geführt.

Das neue Vereinsheim der Dresden Monarchs hat 1,3 Millionen Euro gekostet. Am Mittwoch wurde es am Abend mit vielen Gästen eröffnet.

Mit dem neuen Funktionsgebäude können die Monarchs, die derzeit 830 Mitglieder haben, weiter wachsen und noch mehr Kindern und Jugendlichen ein Sportangebot machen. Die Möglichkeiten, neue Mitglieder aufzunehmen, waren zuletzt nicht mehr da, da es an entsprechenden Räumlichkeiten fehlte.

Ein Umstand, den der Verein ändern wollte und wofür er Unterstützung bei Stadt und Land fand. „Die Landeshauptstadt hat sich mit 40 Prozent der förderfähigen Kosten beteiligt, der Freistaat dankenswerterweise mit 50 Prozent. Damit sind wir als Stadt sogar über den Regelsatz unserer Förderung hinausgegangen. Ich bin ausgesprochen dankbar, dass der Stadtrat diesen Weg auch mitgegangen ist“, sagte Dresdens Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) bei der Eröffnung.

Glöckner: "Das ist für uns ein Quantensprung"

In Sachen Mehrkosten fügte Lames hinzu: „Wir erarbeiten in der Stadt zurzeit eine Vorlage, in der wir dem Stadtrat auch vorschlagen werden, unseren 40-prozentigen Anteil an diesen Mehrkosten auch zu fördern, denn wenn sich ein Verein auf den Weg gemacht hat, dann wollen wir ihn nicht im Regen stehen lassen.“

Besonderen Nutzen wird das neue Vereinsheim mit Fitnessraum, Kabinen, Schulungsräumen und einem Zimmer für die Hausaufgaben-Betreuung der Kinder und Jugendlichen auch bringen, wenn der Spielbetrieb der Monarchs nach Saisonende für zwei Jahre an die alte Radrennbahn an die Bärnsdorfer Straße verlegt wird, weil das Steyer-Stadion modernisiert wird. Das Prinzip der kurzen Wege lässt sich für diese Zeit perfekt umsetzen. Bevor das Ei nächste Saison – wie in den ersten Jahren des Heranwachsens der Monarchs – hier wieder auch in Punktspielen fliegt, werden noch etwa 1000 Sitzplätze gebaut.



