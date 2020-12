Premier League Inside: Warum Kai Havertz und Timo Werner beim FC Chelsea straucheln 

Die Fachwelt war beeindruckt, als der FC Chelsea im Sommer zwei Hauptattraktionen aus der Bundesliga zum Wechsel an die Stamford Bridge bewegen konnte, nämlich Timo Werner und Kai Havertz, für zusammen mehr als 130 Millionen Euro. Mit diesem Duo – und weiteren Verpflichtungen wie Hakim Ziyech – würden die Blues ernsthaft um den Titel mitspielen, das war die Erwartung der englischen Beobachter. Die Frage war nur, wie sich Frank Lampard zwischen den vielen Optionen in der Offensive entscheiden würde, doch solche Luxus-Sorgen hätte sicher jeder Trainer gerne.

Mittlerweile ist ein Drittel der Premier-League-Saison vorbei, und es zeigt sich, dass es in der Tat kompliziert ist, den richtigen Platz für die beiden Bundesliga-Importe in Chelseas erster Elf zu finden. Beide tun sich schwer beim neuen Verein und in der neuen Liga. Werner wartet seit fünf Spielen auf einen Treffer. Havertz verbuchte seine bisher letzte Tor-Beteiligung vor zwei Monaten. Vor allem der ehemalige Leverkusener steht nach zwei Niederlagen in Folge in der Kritik. “Fast unsichtbar” sei dieser gewesen, monierte zum Beispiel der einstige Chelsea-Profi und französische Weltmeister Frank Leboeuf im Anschluss an das 1:2 unter der Woche bei den Wolverhampton Wanderers.