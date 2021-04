Gründer, Teilnehmer, Modus: So planen Real, Juve und Co. die neue Superliga

Insgesamt 20 Mannschaften, viele garantierte Gruppenspiele und nur wenige K.o.-Partien: So stellen sich die Gründungsklubs ihre neue Superliga vor. Wann es los geht und wie die Liga genau heißen soll, ist dagegen nicht so klar. In den in der Nacht zu Montag veröffentlichten Mitteilungen ist sowohl von "European Super League" wie auch mehrheitlich von "Super League" die Rede. Startpunkt: "Sobald wie möglich". Und sobald wie möglich soll es auch den gleichen Wettbewerb für Frauen geben.

Die Teilnehmer

Die zwölf bekannten Gründungsklubs rechnen mit drei weiteren Klubs, die sich ihrem Kreis anschließen. Diese dann 15 Mannschaften sind gesetzt, dazu sollen fünf weitere Teams kommen, die sich auf Grundlage ihrer Erfolge in der vorausgehenden Saison qualifizieren. Nähere Angaben dazu, wie und auf welcher Grundlage das ablaufen soll, gibt es bislang nicht.

Der Modus

In zwei Zehnergruppen sollen die Teams Heim- und Auswärtsspiele austragen. Die Top Drei sind sicher im Viertelfinale. Die Teams auf Platz vier und fünf spielen in Hin- und Rückspiel den letzten Platz fürs Viertelfinale aus. Ab da geht es weiter wie in der K.o.-Phase der Champions League, also mit Hin- und Rückspiel im Viertel- und Halbfinale und einem einzigen Finalspiel an neutralem Ort.