"Grundidee steht": RB Leipzig arbeitet am Plan gegen Manchester United

Leipzig. Die entscheidende Partie der Champions-League-Gruppenphase steht vor der RB-Tür. Am Dienstag (21 Uhr) spielen die Bullen daheim gegen Manchester United um den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse. Dabei wollen sie auch die 0:5-Pleite vom Hinspiel korrigieren.

Neun Auswärtssiege in Folge

„Skurrilerweise haben wir es bis zur 72. Minute gut gemacht und waren nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft“, erinnert sich Julian Nagelsmann an die Partie im Old Trafford. Die psychische Belastung des bevorstehenden Matches sollte aber für beide Teams etwa gleich sein: RB braucht den Sieg, aber auch ManUnited würde mit einer Niederlage definitiv ausscheiden.

Letztlich chancenlos war RB Leipzig beim deutlichen 0:5 gegen Manchester United. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann zeigte gerade im zweiten Spielabschnitt eine enttäuschende Vorstellung und ergab sich in ihr Schicksal.

Die psychologischen Voraussetzungen bewertet Nagelsmann als positiv für seine Elf. Doch die Red Devils haben in der Premier League zuletzt vier Partien in Folge und sogar neun Auswärtsspiele hintereinander gewonnen. Am Samstag holten die Reds auswärts einen 3:1-Sieg gegen West Ham United.

RB hat gerade zwei intensive Partien hinter sich. „Wir haben das Spiel gegen Manchester United die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. Das Spiel ist extrem wichtig für uns, weil wir gerne ins CL-Achtelfinale einziehen würden. Dafür sind die Jungs schon wieder gut an ihre Grenzen gegangen“, sagte Nagelsmann in München. Es gehe ums Achtelfinale der Champions League. „Das steht für unseren jungen Club nicht unbedingt an der Tagesordnung.“



United trainiert zu Hause

Wie sie es taktisch machen wollen, wisse der 33-Jährige noch nicht, sagte er nach dem Gipfeltreffen in München. Dennoch habe er eine Grundidee. Das Problem: „Wir müssen Upamecano ersetzen, was nicht ganz so einfach ist.“ Der Verteidiger sah im Spiel gegen Basaksehir gelb und ist für das letzte Gruppen-Duell gesperrt. Nun muss der Trainer einen Stellvertreter finden, was sich angesichts der ausgedünnten Reservebank – besonders in Sachen Verteidigung – schwierig gestalten sollte.