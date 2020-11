"Grundsätzlich nicht so schlecht": Stimmen zum 1:1 von RB Leipzig in Frankfurt

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Peter Gulacsi (RB Leipzig): "Wir haben das Ziel gehabt, heute drei Punkte zu holen. Wir wussten, was auf uns wartet und wie Frankfurt zu Hause spielt. Es war sehr ärgerlich und unnötig, dass wir das Tor vor dem Pausenpfiff kassiert haben. Es ist ein langer Ball aus einer Standardsituation und wir waren einfach nicht konsequent genug in der Verteidigung. Danach war es natürlich sehr schwierig. Eintracht hat tief und kompakt verteidigt. Den einen Punkt nehmen wir heute mit, auch weil wir uns in den letzten 30 Minuten zu wenige Torchancen herausgespielt haben. Frankfurt ist ein körperlich sehr robustes Team, und es ist nicht einfach durch ihre Verteidigungsreihen durchzukommen. Die wenigen Chancen, die man hat, muss man irgendwie ausnutzen. Es wäre besser gewesen, wenn wir in Führung gegangen wären. Das Spiel hätte durchaus anders ausgehen können." ©