Grundstein für neue DFB-Akademie gelegt - im Beisein von Kanzlerin Angela Merkel

Im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundestrainer Joachim Löw hat der Deutsche Fußball-Bund den Grundstein für seine neue Akademie gelegt. Auf der Großbaustelle in Frankfurt nahmen an der Zeremonie am Donnerstag auch der designierte DFB-Präsident Fritz Keller und die Interimsspitze des Verbandes teil.