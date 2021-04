Gründung einer Super League? Nicht mit RB Leipzig

Leipzig. Super League? „Nein, danke“, sagt der Leipziger Bundesligist. Am Montag ließ RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff über die clubeigenen Kanäle mitteilen, dass die Messestädter die Gründung einer solchen Liga in Europa ablehnen. „Wir sind Verfechter des sportlichen Wettbewerbs. Und der sportliche Wettbewerb im Profifußball sieht vor, dass man in der nationalen Liga darum kämpft, einen Tabellenplatz zu erzielen, der zur Teilnahme am internationalen Wettbewerb berechtigt. Für uns steht überhaupt nicht zur Debatte, hieran etwas zu verändern“, heißt es in einem Tweet des Vereins.

