Grüner Rauch über Seelze: 1. MSC Seelze feiert fünfte Nord-Meisterschaft in Serie

Den Titel hatten sie ohnehin schon sicher. Aber das hat die Motoballer vom 1. MSC Seelze nicht davon abgehalten, im letzten Spiel der Bundesliga Nord noch einmal richtig Gas zu geben. In wahrer Meistermanier fegte der Primus den personell geschwächten MBC 70/90 Halle vom heimischen Platz – beim 17:1 zündeten Kapitän Vygandas Zilius und Co ein wahres Torfeuerwerk. Anschließend knallten die Korken und die Konfettikanonen. Grünes Leuchtfeuer stieg in den Himmel über Seelze. Zum fünften Mal in Folge sind die Männer im grünen Dress die Nummer eins im Norden. Einen Meisterkuchen mit fünf Kerzen gab es auch – für jeden Titel eine, ist doch klar.

Überglückliche Seelzer nehmen schon das nächste Ziel ins Visier

Und dann ging auf dem Platz am Kanal die Post ab. Mit grünen Leuchtfackeln in den Händen drehte die Meistermannschaft unter dem Applaus der Fans ihre Ehrenrunden. Der Pokal stand schon bereit. Konfettiregen ergoss sich über die Jubeltraube aus Akteuren, Angehörigen und Anhängern. Strahlend stemmte Vygandas Zilius das gute Stück in die Höhe. „Dieser Wanderpokal hat mittlerweile schon seinen Stammplatz bei uns“, kommentierte der Spielertrainer augenzwinkernd. Wie fühlt es sich an, den Titel zum fünften Mal in Serie zu holen? „Hammer. Einfach nur genial. So wunderbar wie beim ersten Mal“, antwortete Zilius. „Oder nein, sogar noch schöner. Denn, wer hätte schon damit gerechnet, dass wir es wieder schaffen. Ein Kompliment an das gesamte Team. Ich bin überwältigt.“

Vielleicht noch eine Spur glücklicher war wohl nur Jörg Leipert, der zu Saisonbeginn nach Seelze gewechselt ist, um eben diesen noch fehlenden Erfolg klar zu machen. Nun reiht sich in seine Titelsammlung neben Europameister, Deutscher Meister, Hallenmeister und Südmeister auch der ersehnte Nordmeister ein. „Nach 28 Jahren Motoball, erstmals Nordmeister“, sagte Leipert stolz. „Wärst du mal früher nach Seelze gekommen“, entgegnete ihm ein MSC-Fan. Der „Oldie“ im Team blickte bei aller Freude schon nach vorn: „Es ist noch mehr drin. Mal schauen, wie weit wir in den Play-Offs kommen.“ Sie nehmen mit Vollgas das nächste Ziel ins Visier, die Seelzer Motoballer.