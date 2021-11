Das Berliner Derby in der Bundesliga zwischen Union Berlin und Hertha BSC kann vor ausverkauftem Haus stattfinden. Nach einem Bescheid der Senatsverwaltung für Inneres und Sport findet die Partie am Samstag im Stadion An der Alten Försterei (18.30 Uhr/Sky) unter 2G-Bedingungen ohne Zuschauerbeschränkung statt, wie die Senatsverwaltung am Dienstagabend mitteilte. Somit können 22 011 Zuschauer die Partie des zwölften Spieltages verfolgen.

