Grünes Licht: Dynamo Dresden ab Freitag wieder im Mannschaftstraining

Dresden. Das Dresdner Gesundheitsamt hat am Donnerstagnachmittag grünes Licht für den Wiedereinstieg von Dynamos Drittliga-Team ins Mannschaftstraining gegeben. Während die Schützlinge von Cheftrainer Markus Kauczinski ab sofort zunächst wieder in Kleingruppen in der Walter-Fritzsch-Akademie trainieren dürfen, erfolgt am Freitag um 11 Uhr die Rückkehr zu Übungseinheiten in voller Mannstärke. Möglich wird das durch enge Testungen, ein strenges Hygieneregime und Kontaktminimierung zwischen den Beteiligten.

