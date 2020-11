Grünes Licht vom Arzt: Argentinien-Legende Maradona hat Krankenhaus nach Hirnoperation verlassen

Ex-Starfußballer Diego Maradona ist mehr als eine Woche nach seiner Hirnoperation aus dem Krankenhaus entlassen worden. Bilder lokaler TV-Sender zeigten, wie der 60-Jährige am Mittwoch die Olivos-Klinik in Buenos Aires in einem Krankenwagen verließ. Sein Arzt Leopoldo Luque sagte Journalisten, dass er grünes Licht für die Entlassung gegeben habe. Maradonas Anwalt Matías Morla ergänzte, der Ex-Fußballer erhole sich in einem Privatanwesen in der Nähe seiner Töchter. Auch wegen seiner Alkoholabhängigkeit werde sich Maradona weiter behandeln lassen.

Der Weltmeister von 1986 hatte sich in der vergangenen Woche einer Notoperation unterziehen müssen. Grund war ein Subduralhämatom, eine Ansammlung von Blut zwischen Hirnhaut und dem Gehirn. Die Operation sei der vielleicht "härteste Moment“ im Leben Maradonas gewesen, sagte Anwalt Morla.