Grünes Licht von der Stadt: SV Lindenau erhält neue Sportanlage

Leipzig. Große Freude beim SV Lindenau: Der Verein hat grünes Licht für den Umbau des Vereinsgeländes erhalten. Noch dieses Jahr sollen die Bagger rollen, damit das Kleinod am Charlottenhof im neuen Glanz erstrahlen kann. Es gibt viel zu tun. Die Aschenbahn weicht einer neuen Kunststoffbahn. Die Anlagen für Hoch- und Weitsprung, Diskus- und Speerwurf sowie Kugelstoßen werden erneuert. Zudem geht es dem Rasenhauptfeld an den Kragen. Um das Training in den dunklen Monaten zu verlängern, wird eine Flutlichtanlage errichtet.

