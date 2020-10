Traum- und Horror-Gruppen: Auf diese Teams könnten Bayern, BVB und Co. in der Champions League treffen

Rund sechs Wochen nach dem Titelgewinn in Lissabon richtet sich der Blick des FC Bayern München schon wieder auf die Champions League. Die UEFA lost am Donnerstag (17 Uhr, hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!) in Genf die Gruppenphase aus. Bei der Auslosung sind die Bayern in Topf 1 gesetzt. Aus der Bundesliga sind in der Königsklasse außerdem Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach dabei. Deutsche Duelle sind in der Gruppenphase dabei nicht möglich.