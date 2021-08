Gruppen in der Europa Conference League ausgelost: Union Berlin trifft auf Feyenoord – Tottenham gegen Rennes

Erstmals wird in diesem Jahr die Europa Conference League ausgespielt - als dritter internationaler Wettbewerb der UEFA. Als deutscher Vertreter ist der 1. FC Union Berlin dabei. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer sieht sich in der Vorrundengruppe E herausfordernden Aufgaben gegenüber. Die "Köpenicker" treffen auf Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam und Maccabi Haifa. Das ergab die Auslosung am Freitag in Istanbul. Anzeige

Premier-League-Topklub Tottenham Hotspur um die Superstars Harry Kane und Heung-min Son bekommt es in Gruppe G mit Stade Rennes, Vitesse Arnheim und Wettbewerbs-Newcomer NS Mura zu tun. Für die AS Rom und Trainer José Mourinho geht es in Gruppe C gegen Zory Lugansk, ZSKA Sofia und FK Bodo/Glimt.

Die Gruppenphase der Europa Conference League, für die sich Union nach zwei Playoff-Spielen gegen den finnischen Vertreter Kuopio PS (4:0, 0:0) qualifizieren konnte, beginnt am 16. September und endet am 9. Dezember. Die acht Sieger lösen direkt die Tickets für das Achtelfinale, die acht Gruppenzweiten spielen gegen die Gruppendritten der Europa League eine Zwischenrunde um die weiteren Plätze in der K.o.-Runde. Das Finale findet am 25. Mai im albanischen Tirana statt.