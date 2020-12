Lucien Favre nach BVB-Gruppensieg erleichtert: "Hat sehr viel Energie gekostet"

Das Ende der Ergebniskrise quittierte Lucien Favre mit einem Dauerlächeln. Sichtlich erleichtert ging der Trainer von Borussia Dortmund nach dem Schlusspfiff von Profi zu Profi und bedankte sich für das Happy End im finalen Kraftakt der Vorrunde. Nach zuletzt drei Pflichtspielen ohne Sieg bescherte das knappe 2:1 (0:1) bei Zenit St. Petersburg den Gruppensieg in der Champions League und erhöhte die Chance auf einen vermeintlichen leichteren Gegner bei der Auslosung der ersten K.o.-Runde am kommenden Montag. Nach der Partie zeigte sich Favre auch bei DAZN erleichtert: "Hier zu gewinnen, nur das zählt", sagte der BVB-Coach. "Wir haben gekämpft bis zum Schluss und vor allem nach dem 2:1 gut verteidigt."

Nach zuletzt drei dürftigen Auftritten gegen Köln (1:2), Lazio Rom (1:1) und Frankfurt (1:1) wirkte die Borussia beim Start in die Partie gehemmt. Auch die von Trainer Lucien Favre vorgenommene Rotation mit sechs Änderungen in der Startelf konnte das Spiel des Teams zunächst kaum beleben. Von Rückkehrern wie Marco Reus und Thorgan Hazard gingen anfangs nur wenig Impulse aus. Vor rund 16.000 Zuschauern in St. Petersburg trafen Lukasz Piszczek (68. Minute) und Axel Witsel (78.) nach dem Führungstreffer von Sebastian Driussi (16. Minute) schließlich zum Erfolg. "Es war ein dreckiger Sieg, aber endlich mal wieder ein Sieg“, merkte Reus bei DAZN an und sprach von einer "hart umkämpften Partie".