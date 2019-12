Gruppensieg in Aussicht: RB Leipzig will den perfekten Abschluss gegen Lyon

Personalsituation

Gegner

Olympique Lyon hat sich nach schwachem Saisonstart, der den Traditionsclub zwischenzeitlich in der Ligue auf Platz 14 führte und in einer 0:1-Niederlage gegen den Erz-Rivalen AS Saint-Étienne gipfelte, einigermaßen gefangen. Das mittlerweile von Rudi Garcia trainierte Team ist deutlich stabiler und hat sich in Liga vorerst auf den siebten Platz vorgekämpft. Am Wochenende gab es einen 4:0-Sieg gegen Nimes.