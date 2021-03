Neben Rangnick-Rückkehr: Gruppierung will offenbar auch Schalke-Vorstand austauschen

Die nicht näher benannte Gruppe, die sich für die Rückkehr von Ralf Rangnick zum FC Schalke 04 stark macht, strebt nach Informationen des Kicker auch eine komplette Neubesetzung der Führungsebene des schwer kriselnden Fußball-Bundesligisten an. Demnach will die Gruppierung einen neuen Vorstand. Zudem sollen auch leitende Angestellte auf der darunterliegenden Ebene betroffen sein. Das berichtete der "Kicker" am Montag. Auch eine Ausgliederung der Profiabteilung gehört zum Plan.

Anzeige

Die Gruppe, die aus 14 einflussreichen Personen bestehen soll, soll dem Bericht zufolge im Januar per Videokonferenz mit dem Schalker Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Buchta gesprochen haben. Damals soll von Rangnick noch nicht die Rede gewesen sein. Über diese Konferenz per Video hinaus soll es nicht zu weiteren Gesprächen gekommen sein.