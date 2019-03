GSVE Delitzsch gegen die L.E. Volleys: Im Derby ruht die Freundschaft

Auch langfristig will der Physik-Student, der an seiner Bachelorarbeit über Bioreaktoren schreibt, in der Messestadt bleiben. „Leipzig ist eine super Stadt mit super Möglichkeiten“, sagt Karoos. Nur im kommenden Spieljahr wird der gebürtige Leipziger seiner großen Liebe untreu. Da ist ein Erasmus-Aufenthalt in Rom eingeplant. „Das ist schon mit dem Coach abgesprochen, der darüber natürlich nicht ganz so glücklich war.“ Doch danach will Karoos auf jeden Fall in die Messestadt und zu den Volleys zurückkehren. Neben dem sportlichen Aufstieg gibt’s nämlich noch ein weiteres großes Ziel in der Wissenschaft: die Doktorarbeit an der Uni Leipzig. Und vielleicht ruft der Hallensprecher in der Brüderstraße dann irgendwann „starke Annahme von Doktor Karoos“.