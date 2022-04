GSVE Delitzsch personell an der Kante und ohne Chance gegen Mimmenhausen

„Wir waren heute personell so an der Kante, dass gefühlt nur zwei Jungs auf ihren Positionen spielen konnten“, versuchte sich Falk Köthen an einer Erklärung. Für den Vizekapitän, der zum wertvollsten Delitzscher gewählt wurde, lag die Ursache für die klare Niederlage vor allem in der Corona-Welle, die das Team vor gut einer Woche erfasst hatte. Zwei Gymnasiale waren immer noch in Quarantäne, die restlichen, die sich hatten freitesten können, wurden gegen Mimmenhausen großteils geschont. So reichte es auch gegen nur sieben angereiste TSV-Spieler nicht mal zu einem Satzgewinn.