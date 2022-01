GSVE Delitzschs Jahresauftakt rückt näher: Trainingsstart ohne Chef Bauer

Gut eine Woche bleibt den Loberstädtern nun noch bis zum spielerischen Jahresauftakt: Am 16. Januar kommt der TSV Mühldorf in die Beckerschachtel – coronabedingt wird dies wieder mal eine Geisterpartie für die Nordsachsen.

Mit den Oberbayern haben Bauer und Co. noch ein Hühnchen zu rupfen, denn in der Hinrunde gab es in Mühldorf eine 0:3-Abreibung. Die Chancen auf Besserung stehen nicht schlecht, in der Tabelle rangiert der GSVE inzwischen zwei Plätze vor dem TSV.