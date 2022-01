Guardiola und Mancini abgehängt: Chelsea-Coach Tuchel zum Welttrainer 2021 gewählt

Thomas Tuchel ist zum FIFA-Welttrainer des Jahres gewählt worden. Der Coach des FC Chelsea erhielt am Montagabend im Rahmen der "The Best"-Gala die Auszeichnung und setzte sich vor seinen Kollegen Pep Guardiola (Manchester City ) und Roberto Mancini (Italien) durch. Tuchel ist damit Nachfolger von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der sich in den beiden vorigen Jahren durchsetzte.

Tuchel feierte im Sommer des vergangenen Jahres seinen bisher größten Erfolg als Vereinstrainer. Mit dem FC Chelsea gewann er das Champions-League-Finale gegen Manchester City um Star-Trainer Guardiola. Nationalspieler Kai Havertz erzielte damals den goldenen Treffer beim 1:0-Erfolg für die Londoner. In der Premier League belegte Tuchel mit seinem Team am Saisonende den vierten Platz. In der aktuellen Spielzeit verloren die "Blues" erst am Samstag das Topspiel in der Liga gegen ManCity (0:1) und rangieren auf dem dritten Tabellenplatz.