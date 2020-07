Guardiola erwartet Aufhebung der Europapokal-Sperre – ManCity soll "als Klub weiter wachsen"

Pep Guardiola bleibt optimistisch: Der Trainer von Manchester City glaubt nicht, dass die drohende Europapokalsperre der Überprüfung des Sportgerichtshofes CAS Stand halten wird - und dass der entthronte englische Meister in der kommenden Saison in der Champions League antreten darf. Er habe "großes Vertrauen in die Menschen, dass wir in der Champions League spielen dürfen", sagte der Ex-Coach des FC Bayern. "Das sind die Zeiten, zu denen wir auf dem Spielfeld stehen wollen."