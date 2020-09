"Mal gucken, was am Ende drin ist": Trainerin Juliane Höhne will beim TKH Ruhe reinbringen

Wie ist der erste Eindruck vom Team? Ich bin recht zufrieden. Ich freue mich, dass der Großteil der Gruppe zusammengeblieben ist. Das ist ein Pluspunkt. Klar könnte man es auch als Nachteil sehen, denn die anderen kennen uns auch. Aber ich denke, der Vorteil überwiegt, der Großteil des Teams ist bereits eingespielt, und wir haben nur drei Neue, die wir integrieren müssen. Die Mädels sind alle gut drauf. Als Trainer hat man diese Saison kein Motivationsproblem. Wer jetzt nach der langen Coronapause keinen Bock auf Basketball hat – wann denn dann?

Nach dem Rauswurf Ihrer Vorgängerin Tatiana Gallova wurden Sie erst spät verpflichtet. Erst nachdem das Teamgerüst stand. Das Motto des Teamchefs Rodger Battersby: Der neue Coach muss sich danach richten, was da ist. Können Sie mit dem Kader arbeiten, den Sie jetzt zur Verfügung haben? Klar kann ich das. Ich muss es ja auch. Das macht auch die Arbeit eines Trainers aus. Sich das auszusuchen, was zu seinem Stil passt – das kann ja fast jeder. Es ist schwieriger, das zu nehmen, was man hat und das Beste herauszuholen.

Können Sie denn trotzdem noch ihren Stil einbringen? Wir haben mit Marleen Peek eine richtige Brettcenterin und mit Hannah Brown und Teja Peric auch noch zwei größere Mädels, die sowohl von außen als auch am Brett agieren können. Ich war selbst ein Mix aus Center und Power Forward. Das ist ja eine aussterbende Rasse. Die meisten wollen nur noch Forwards haben. Daher hoffe ich, dass die Mädels etwas von mir lernen können und ich sie gut einsetzen kann. Sie sind ja alle noch jung und haben Entwicklungspotenzial. Sicherlich helfen uns dabei unsere erfahrenen Guards. Und auch Allrounder wie Tessa Stammberger, die alles tut und macht. Das Team bietet genügend Möglichkeiten, sich auszutoben. Ich hoffe, es wird mir gelingen.

Zum Zeitpunkt, als Sie unterschrieben haben, war noch nicht klar, dass Kapitänin Birte Thimm plötzlich den Verein verlässt. Wie sind Sie mit der Nachricht umgegangen? Ich hatte schon Gerüchte gehört, dass sie gehen könnte. Sogar, dass sie ganz aufhören würde mit Basketball. Natürlich hätte ich sie gerne hierbehalten. Wer trainiert nicht gerne Birte Thimm? Sie wird uns definitiv fehlen, weil sie ein defensiver Anker ist und extrem erfahren. Sie kennt alle Tricks. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Wir müssen das Beste aus der Situation machen.

Tea Peric wurde nachverpflichtet. Kann Sie wirklich Thimm ersetzen? Tea mit ihr zu vergleichen, wäre unfair für Tea. Sie hat andere Qualitäten. Man kann sie nicht gleichsetzen mit Birte. Tea fehlt mit ihren 20 Jahren noch die Erfahrung. Dieses Jahr wird die Rollenverteilung eine andere sein. Es gibt eben keine gesetzte Birte Thimm mehr.

Zu den anderen Zugängen. Welche Bedeutungen haben Finja Schaake und die Stavria Koniali aus Zypern fürs Team? Dass Finja da ist, ist wirklich ein Glücksfall. Sie ist auch eine Allrounderin, die alles kann. Zum Korb ziehen, Dreier werfen, Sprungwürfe nehmen. Sie wird uns auch mit ihrer großen Erfahrung helfen. Ich bin froh, dass sie dabei ist. Mit Stavria bin ich bisher auch sehr zufrieden. Ich habe sie hauptsächlich ausgewählt, weil sie ein Comboguard ist und auf der 1 und der 2 spielen kann. Zudem ist sie hart in der Verteidigung. Sie wird sich gut integrieren.

Wie haben Sie sich denn schon eingelebt und integriert? In die Organisation, ins Team, in die Stadt? Anfangs war es etwas schwierig aufgrund der Corona-Situation und den geschlossenen Hallen. Dazu kam noch ein privates Problem, weil sich meine Mutter verletzt hat und ich sie hierher nach Hannover holen musste. Es geht jetzt aber alles. Ich kenne die Kleinigkeiten. Wo stehen die Stühle bei einem Spiel, wo kriege ich einen Beamer her, wenn Videostudium ansteht? Jetzt kann ich mich voll auf Basketball konzentrieren. Und die Großstadt? Macht mir nichts aus. Ich bin ja kein Dorfkind. Ich weiß schon, wie man in der Großstadt Auto fährt. Aber es ist auch eine andere Erfahrung: Wo ich wohne, gibt es sechs Supermärkte in meiner direkten Umgebung. Ich habe die freie Auswahl. Das gab es in Keltern, wo ich vorher war, nicht.

Keltern gehört zu den Topteams der letzten Jahre. Sie waren dort zwei Jahre Co-Trainerin. Was hat Sie hierher verschlagen? Natürlich war es ärgerlich, dass wir in meiner Zeit nicht Meister werden konnten. Aber zwei Jahre als Assistentin waren für mich ausreichend. Ich habe viel dazugelernt. Auch Europapokal-Erfahrung gesammelt. Ich wollte jetzt einfach wieder Headcoach sein und selber die Sachen in die Hand nehmen. Also habe ich mich in Hannover beworben.

Fotos vom Spiel der Basketball-Bundesliga zwischen den Frauen des TK Hannover und BC Marburg Aliaksandra Tarasava setzt sich durch. ©

Was ist möglich mit dem TK Hannover in der kommenden Spielzeit? Wir wollen besser abschneiden als letzte Saison. Ich glaube auch, dass Hannover sich langsam nach Ruhe sehnt. Es gab ja zuletzt viele Trainerwechsel. Der TKH hatte ja eigentlich immer einen guten Kader, ist aber am Ende immer unter seinen Möglichkeiten und den Erwartungen geblieben. Natürlich wollen wir jetzt die Erwartungen nicht zu hoch setzen. Aber ich bin ehemalige Sportlerin und will jedes Spiel gewinnen. Mal gucken, was am Ende drin ist. Allerdings ist mir auch wichtig, dass sich die jungen Spielerinnen über die Saison weiterentwickeln.

Also die Play-offs können nur das Minimalziel sein? Zweite Runde Play-offs wäre schön, aber erst einmal wäre ich froh, wenn wir überhaupt eine ganze Saison spielen können.