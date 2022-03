Guerino Capretti unterschreibt als Trainer bei Dynamo Dresden

Der 40-jährige Capretti folgt auf Alexander Schmidt, der am Dienstagvormittag nach einer zehnmonatigen Amtszeit aufgrund anhaltender Erfolglosigkeit beurlaubt wurde. Guerino Capretti selbst war erst am 15. Februar aus dem gleichen Grund beim SC Verl freigestellt worden, mit dem er 2020 den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hatte.

Noch am Mittwochnachmittag soll der Fußballlehrer, der als Spieler unter anderem beim SC Paderborn und bei Preußen Münster aktiv war, seine erste Trainingseinheit mit den Profis der Schwarz-Gelben in der Walter-Fritzsch-Akademie am Dresdner Messering leiten. Die Zeit ist knapp, denn bereits am Sonntag steht das schwere Auswärtsspiel bei Werder Bremen auf dem Plan.