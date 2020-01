Guidetti debütiert, Felipe im Mittelpunkt: Hannover 96 verliert Testspiel beim VfL Wolfsburg 

Wolfsburg erhöhte den Druck

In Durchgang zwei stand 96 defensiv zunächst gut, doch nach einer guten Stunde ließen die Kräfte nach und Wolfsburg wurde immer stärker. Der Druck wurde am Schluss so groß, dass Admir Mehmedi den Führungstreffer erzielte. Kurz darauf wurde es kurios: Zunächst gab es Elfmeter für den VfL (85.), doch Mehmedi scheiterte an Zieler. Doch damit nicht genug. In der Nachspielzeit bekam auch 96 einen Strafstoß zugesprochen - doch auch Cedric Teuchert vergab. Damit blieb es beim 2:1 für die Wölfe.