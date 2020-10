Guido Burgstaller über Ex-Klub Schalke 04: "So einen Absturz hatte ich noch nie zuvor erlebt"

"Wir hatten in der Vorsaison eine tolle erste Halbserie. Ich habe in dieser starken Hinrunde viel gespielt. Es lief nicht so berauschend, aber im Normalfall hätte ich fünf, sechs Tore auf dem Konto haben müssen", blickt Burgstaller im Kicker kritisch auf seine eigene Leistung zurück. Doch auch die extreme Sieglosserie der Schalker kann der Angreifer nicht ganz nachvollziehen. Vor dem Absturz habe man sich zwar über dem Limit bewegt, dies könne aber nicht als Begründung dienen. "Das relativiert vielleicht, weswegen wir das Level nicht halten konnten, aber es ist keine Erklärung für das, was in der Rückrunde passiert ist: So einen Absturz mit einer Mannschaft hatte ich noch nie zuvor in meiner Karriere erlebt", sagte Burgstaller.

Burgstaller bestritt zwischen 2017 und 2020 insgesamt 119 Pflichtspiele (32 Tore/13 Vorlagen) für Schalke. Zuvor stand er zwei Jahre beim 1. FC Nürnberg in der 2. Liga unter Vertrag und machte 70 Pflichtspiele (34/12). Obwohl dem 25-maligen Austria-Auswahlakteur (2/1) in der vergangenen Saison kein einziger Bundesliga-Treffer gelang, will er sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und das Thema abhaken. "So banal das klingt: Es gilt jetzt, das hinter mir zu lassen", so Burgstaller, der für St. Pauli bisher nur 28 Minuten bei der 0:1-Niederlage gegen den SV Sandhausen auf dem Platz stand. Ein längerer Einsatz dürfte am Montagabend gegen seinen Ex-Klub Nürnberg folgen. Für Burgstaller steht fest: "Ich will natürlich so erfolgreich wie möglich sein. Sonst bräuchte ich ja gar nicht auf den Platz. Ich bin nicht hier, um ein bisschen mitzulaufen."