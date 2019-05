Guido Schäfer bei Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs

Am Sonntagabend Uhr ist LVZ-Chefreporter Guido Schäfer in der TV-Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs", die um 22.45 Uhr im WDR und im Livestream ausgestrahlt wird. Moderator, Autor und Journalist Arnd Zeigler, der auch als Stadionsprecher beim SV Werder Bremen arbeitet und seinen Gast am Samstag bei RB Leipzigs 1:2-Auswärtsniederlage schon mal im Weserstadion begrüßen konnte, beschreibt seine bereits seit 2007 ausgestrahlte Sendung so: "Es geht um die skurrilen, abseitigen, aber auch wunderschönen Seiten des Fußballs." Davon hat Ex-Profi Schäfer bekanntlich einiges zu berichten. Am Dienstag ist Zeigler dann mit seinem Live-Programm im Leipziger Central Kabarett zu Gast.