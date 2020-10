Guido Schäfer zu Nagelsmanns organisiertem Chaos: "Nicht auf Gedeih und Verderb von Stars abhängig"

13 Punkte in der Liga – Erster. 2:0 gegen Basaksehir in der Champions League – Erster. Bester unter vielen guten RB-Saisonstarts. Ein Fußball, der Anmut, Schönheit, Tempo, Schläue, Glaube, 34 Systeme, alte RB-DNA und neue Ballbesitz-Elemente zueinander bringt. Der nicht auf Gedeih und Verderb von Stars abhängig ist. Ja, es gibt ein Leben nach Timo Werner und Patrik Schick. Und es wird auch ein Leben geben, wenn Dayot Upamecano hinaus in die große Welt zieht und seinen neuen Kollegen in London, Liverpool, Manchester oder Barcelona von der schönsten Stadt der Welt, dem bestangezogensten Stadionsprecher und attraktivsten OBM weltweit erzählt.